Habertürk TV'de üst düzey ayrılık

Yayınlanma: 01.07.2023 - 13:56

Güncelleme: 01.07.2023 - 13:56

Habertürk TV’de son dönem ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Kanalda 13 yıldır görev alan Spor Müdürü Emin Çağlar, veda ettiğini canlı yayında duyurdu.

"GERÇEK VEDA ZAMANI GELDİ"

Çağlar son bülteninde, “Hep 'şimdilik hoşçakalın' demiştim. Artık gerçek veda zamanı geldi. 2010 Haziran’da spor spikeri olarak başlamıştım. Habertürk televizyonundan spor müdürü olarak ayrılıyorum” dedi.

EMİN ÇAĞLAR KİMDİR?

2010 Haziran ayında D Spor'dan transfer olduğu Habertürk TV Spor Servisinde spiker, editör, maç spikeri ve spor müdürü olarak çalıştı. 13 yıllık dönemde zaman zaman Bloomberg HT, Show TV ve Show Max'te de maç anlatımları yaptı.

Habertürk Gazetesi'nin cumartesi ekine spor yazıları verdi. Bloomberg HT'de Fatih Altaylı ile Spor Saati programında 4 yıl moderatörlük yaptı. Yine Bloomberg HT'de 2021 Eylül'de başladığı Oyunun Hikayesi programını 89 hafta boyunca hazırlayıp sundu.

Emin Çağlar, 3 Temmuz şike davasında Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden UEFA'nın değil Türkiye Futbol Federasyonu'nun men ettiğini ortaya çıkaran yayını yaşamını yitiren CAS Hakimi Kısmet Erkiner ile birlikte yapmıştı. Bu yayın sonrası dönemin TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar istifa etmişti.