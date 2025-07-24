Kemalist Aydınlanma Derneği'nden 'Lozan' mesajı: Büyük bir zaferin hukuki belgesi

Kemalist Aydınlanma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Buket Müftüoğlu, Lozan Barış Antlaşması'nın arkasındaki siyasal ve felsefi iradenin, Mustafa Kemal Atatürk’ün "Türk milleti" tanımında vücut bulduğunu ifade etti.

Müftüoğlu, şunları kaydetti:

“24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, Türk milletinin emperyalizme karşı kazandığı büyük bir zaferin hukuki belgesidir. Lozan, Batı’nın Sevr hayalini tarihin çöp sepetine atmıştır. Ancak bugün, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında bu hayal yeniden canlandırılmakta, ulus devlet yerine ümmetçi bir model yaratılmaya çalışılmaktadır.

"TÜRK MİLLETİ BU OYUNU BOZACAK"

Türk milleti etnik değil, tarihsel ve kültürel bir birliktir. ‘Ne mutlu Türküm diyene’ sözü, ulus devletin temelindeki güçlü iradenin varlığıdır. Lozan’ın hedefe konması, aslında ulus-devlet modeline ve Cumhuriyet’e bir saldırıdır. Bu oyunun taşeronları ister dışarıda ister içeride olsun, Türk milleti bu oyunu bozacak iradeye ve dirence sahiptir.

Dün olduğu gibi bugün de vatanına, birliğine ve Cumhuriyet’ine sahip çıkacaktır. Türkiye Cumhuriyeti teslim alınamaz. Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ne mutlu Türküm diyene.”