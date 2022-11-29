Kemalpaşa'da 3 araçlık feci kaza: 1'i bebek 3 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen ve 3 aracın karıştığı trafik kazasında aralarında 1 yaşında bebeğin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Feci kaza, 28 Kasım saat 22.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Bağyurdu kavşağı yakınlarında meydana geldi.
İzmir’de bulunan bir hastaneden Ankara yönüne gittiği öğrenilen Doğukan Çelik yönetimindeki 16 JRB 98 plakalı hafif ticari araç, İzmir- Ankara Karayolunda Ramazan Atak (32) yönetimindeki 45 RH 115 plakalı TIR’a çarptı.
1 YAŞINDAKİ BEBEK YARALI
Kazada hafif ticari aracın arkasında seyir halinde olan İsmail Kılıç (30) yönetimindeki 01 SU 451 plakalı otomobil de duramayarak, kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Hilal Çelik (1), Doğukan Çelik (19) ve Hediye Çelik (44) yaralandı.
YANIK TEDAVİSİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada yaralanan 1 yaşındaki bebeğin, bir süredir İzmir’de bulunan bir hastanede yanık tedavisi gördüğü ve kaza sırasında tedaviden döndükleri öğrenildi.
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