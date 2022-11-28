Feci kazada hayatını kaybetmişti: Kadıköy’de yapımcı Tolga Güleryüz’e veda programı

"BENİ BIRAKAMAZSIN' DEDİM..."

Kürsüye çıkarak söz alan Ceyhun Fersoy, “Tolga, 2017’de beni arayarak ‘seninle çalışmak istiyorum’ dedi. Çok beyefendi bir insandı. Onu anlamak için onunla yaşamak lazım. O kadar çok sırrımız var ki onunla. Biz bu sahnede onunla sayısız oyunlar oynadık. Kaza sonrası kapıdan çıkarken onu çekmeye çalıştım. ‘Beni bırakamazsın’ dedim çünkü Tolga ile yapacağımız çok şey vardı. Bir insan bu kadar aile terbiyesi göremez. Annesine babasına çok teşekkür ediyorum” dedi.