Kemalpaşa'da 50. Kiraz Festivali coşkusu

Yayınlanma: 05.06.2023 - 12:17

Güncelleme: 05.06.2023 - 12:17

Kemalpaşa Belediyesi’nin bu yıl 50’ncisini düzenlediği geleneksel Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali Derya Uluğ konseriyle noktalandı.

Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda iki gün boyunca devam eden festival coşkusunun ilk günü Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Kemalpaşa Belediyesi Spor Birimi öğrencilerinin gösterileri ile başladı. Ardından Crt Rap, Buro-Late-Hilal ve Kemalpaşa İçin Çal Ekibi sahne alırken, ilk gün Cihan Çakan konseri ile son buldu.

Sunuculuğunu Mustafa Karslıoğlu’nun üstlendiği etkinlik yoğun yağışa rağmen kesintisiz devam etti. Festivalde gün boyu; şişme oyun alanları, animasyon gösterileri, el sanatları, takı sergileri ve yerel üretici satış stantları vatandaşların keyifli ve dopdolu bir gün geçirmesini sağladı.

BİNLERCE KEMALPAŞALI DERYA ULUĞ KONSERİNDE BULUŞTU

Tolga&Mafi RAP Grubu ve DJ Erbil Ellez’in sahne aldığı 2. gün etkinliklerinde gelenekselleşen En İyi Kiraz Üreticisi Ödülü sahibini buldu. Kadın üretici Leyla Çekin’in birinci olduğu yarışmada, ilk dörde giren üreticilere ödüllerini Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı takdim etti. Festivalin akşam saatlerinde binlerce Kemalpaşalı alanı hıncahınç doldururken, Derya Uluğ seslendirdiği şarkılar ile yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

“EKSİKSİZ AMA BURUK BİR FESTİVAL GEÇİRDİK”

Dolu dolu etkinliklerle iki gün süren festivali değerlendiren Başkan Karakayalı, “İlçemizin markalarından olan Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali’nin bu yıl 50’ncisini büyük bir coşkuyla tamamladık. Festivalimiz eksiksizdi ancak üreticilerimizin özellikle yağmur nedeniyle yaşadığı kayıp hepimizi üzdü. Bakanlığımızdan çok narin bir meyve olan kirazı ve üreticilerimizi koruyacak çalışmaları gerçekleştirmelerini bekliyoruz. Yerel yönetim olarak bu noktada üzerimize düşen ne varsa biz de yapmaya hazırız. Umuyorum ki kiraz daha nice 50 yıl boyuncu bu ilçenin sembolü olmaya devam eder. Nice festivallerde buluşmak dileğiyle” dedi.