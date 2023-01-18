Kemalpaşa’da işçiye enflasyon oranında zam

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 11:16

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 11:16

Kemalpaşa Belediyesi’nde en düşük işçi ücreti 12.300 TL oldu. Kemalpaşa Belediyesi ile DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube arasında geçen yıl imzalanan toplu iş sözleşmesinde yer alan ‘enflasyon oranında zam’ maddesi uygulandı. Atılan imzalarla birlikte KEM-BEL bünyesinde çalışan personel maaşlarına %64.27 oranında zam yapıldı.

Geçen yıl imzalanan sözleşme ile çalışanların şartlarında önemli iyileştirmelerin yapıldığı Kemalpaşa Belediyesi’nde temmuz ayında işçi ücretlerine yapılan %24 oranında artış ile bir yıl içinde ücretleri neredeyse iki katına yükselttiklerini ifade eden Başkan Karakayalı, ‘’Geçtiğimiz yıl DİSK/Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi doğrultusunda, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumu göz önünde bulundurarak dahil ettiğimiz enflasyon oranı kadar zam maddesi ile bu yıl tüm işçi ücretlerine %64,27 oranında artış uyguluyoruz. Böylelikle belediyemiz bünyesinde en düşük işçi ücreti 12.300 TL olacaktır. Ayrıca 2022 temmuz ayında uyguladığımız %24'lük iyileştirme ile bir yıl içerisinde toplamda yüzde yüzde 88,27 artış uygulamış oluyoruz. Emekçilerimizi yüksek enflasyona karşı korumak için atılması gereken tüm adımları kararlılıkla attık, atmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarıma verdikleri emekler için teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.