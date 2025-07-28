Kemer’deki Milli Park ‘Vilayetler Evi’ olacak

Antalya Kemer bölgesindeki Beydağları Milli Park sınırları içinde olan ve günübirlik plaj ve piknik alanı olarak kullanılan Kındılçeşme Kamp Alanı artık yurttaşın değil. Alan bir otel firmasına tahsis edilmiş, açılan davalar sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı gelişim planı iptal edilmişti. Dava sürecinde yapılaşarak tahrip edilen milli park sınırındaki sahil, 20 Eylül 2024’teki ihaleyle bu kez de merkezi Ankara’da bulunan Vilayetler Birliği’ne tahsis edildi. Yurttaşın özellikle hafta sonları dinlenmek için tercih ettiği 90 bin metrekarelik alan, “VE Hotels” markasıyla birçok ilde konaklama ve yeme içme hizmeti veren zincirin bir halkasına dönüşecek.

BAŞINDA BAKAN YARDIMCISI VAR

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın başkanlığını yürüttüğü Vilayetler Birliği, ülke genelindeki büyükşehirlerde valilikler bünyesinde kurulan yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarını bünyesinde barındırıyor. 1985’te kurulan birlik: İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir Diyarbakır, Erzurum, Nevşehir, Kars, Şanlıurfa gibi illerde “VE Hotels” markası ile oteller işletiyor. Kındılçeşme projesi için 12 Ağustos’ta ihale yapılacak