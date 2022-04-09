Kemer'de 3 dönüm orman yandı
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.
Göynük Mahallesi yakınlarındaki Göynük Kanyonu girişi yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 5 arözöz, orman işçileri, gönüllüler ve 67 jandarma görevlisi katıldı.
Engebeli arazi nedeniyle araçlar bölgeye ulaşamayınca ekipler arazözlerden hortumları birleştirdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Bu arada yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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