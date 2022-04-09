Kemer'de 3 dönüm orman yandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

DHA
09 Nisan 2022 Cumartesi, 17:51
Kemer'de 3 dönüm orman yandı
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Göynük Mahallesi yakınlarındaki Göynük Kanyonu girişi yakınlarında bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 5 arözöz, orman işçileri, gönüllüler ve 67 jandarma görevlisi katıldı.

Engebeli arazi nedeniyle araçlar bölgeye ulaşamayınca ekipler arazözlerden hortumları birleştirdi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


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