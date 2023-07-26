Kemer'de yangın söndürüldü mü? Kemer'de hava kaç derece? Antalya Kemer'deki yangında son durum...

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:33

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:33

Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda pazartesi saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerin tehdit ettiği Kümeevler Mahallesi sakinleri evlerinden tedbir amacı tahliye edildi. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.

KEMER YANGININDA SON DURUM NE?

Göynük Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda pazartesi saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerin tehdit ettiği Kümeevler Mahallesi sakinleri evlerinden tedbir amacı tahliye edildi. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla havalanan helikopter ve uçaklar ile devam ediyor.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Temmuz saat 21.00'de başlayan orman yangını, 3'üncü gününde devam ediyor. Helikopter ve yangın söndürme uçaklarının havadan müdahale ettiği yangın, ormanla vadi arasına sıkıştırıldı. Rüzgarın hızını kestiği ve nem oranının yükseldiği saatlerde daha etkili olan havadan müdahaleye, kara ekipleri de çevrede önlem alarak destek veriyor.

KEMER'DE HAVA KAÇ DERECE?

Yangının 3'üncü gününde havanın aydınlanması ile helikopterler ve yangın söndürme uçakları, sabaha kadar yangına müdahale eden gece görüş sistemine sahip helikopterlerden görevi devraldı. Gece boyunca ilçenin genelinde hakim olan yoğun duman, sabah saatlerinde dağıldı. Gece görüş sistemine sahip 5 helikopter, dün akşam saatlerinde başladıkları mesailerini sabaha kadar sürdürdü. Ekiplerin işini zorlaştıran hava şartlarından biri de sıcaklık oldu. Sabah 08.00'de 28 derece olarak ölçülen sıcaklık, 09.00'da 35 dereceye yükseldi. Nem oranı ise yüzde 26'dan 17'ye düştü. İlçe genelinde hava sıcaklığının bugün 40 dereceyi bulması bekleniyor. Yangında 180 hektar alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.