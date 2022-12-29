Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama
Komadaki tedavisi devam eden Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan haberler, eşi Beril Işık tarafından yalanlandı.
Beril Işık, eşi Kenan Işık’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptığı yönündeki haberleri yalanladı. Açıklama yapmadığını belirten Beril Işık, eşinin sağlık durumunda kayda değer bir değişikliğin olmadığını söyledi.
Yer aldığı dizi ve sunduğu yarışma programlarıyla tanınan Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya girmişti.
Dün ve bugün bazı medya organlarında yer alan haberlerde Beril Işık’ın eşinin durumuyla ilgili, “Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu” dediği iddia edildi.
EŞİ YALANLADI
Beril Işık, ağzından çıkmış gibi verilen bu sözleri yalanladı. Hürriyet’in ulaştığı Beril Işık, “Ben bir açıklama yapmadım. Eşimin sağlık durumunda kayda değer bir değişiklik yok” dedi.
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