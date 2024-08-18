Kenan Sofuoğlu'nun oğlu 'rekor' kırdı, 5 yaş tepkilerine kimlikle yanıt verdi

Yayınlanma: 18.08.2024 - 18:48

Güncelleme: 18.08.2024 - 18:48

Eski motosiklet yarışçısı ve eski AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, dünyanın en hızlı çocuğu oldu.

Zayn Sofuoğlu, babasının desteğiyle Lamborghini marka bir otomobil kullanarak saatte 312 km hıza ulaştı.

O anlar Zayn Sofuoğlu'a ait Instagram hesabında, "5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu" sözleriyle paylaşıldı.

KİMLİĞİ PAYLAŞILDI

Öte yandan sosyal medyada Zayn Sofuoğlu hakkında, 'Bu çocuk kaç yıldır 5 yaşında' gibi tepkilere yönelik Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından kimlik paylaşıldı.

Paylaşılan kimlik fotoğrafının altına, "5 yıldır 5 yaşında diyenlere gelsin o zaman" ifadeleri not düşüldü.