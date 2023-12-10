Kenan Sofuoğlu'ndan 4 yaşındaki oğlu Zayn ile ilgili eleştirilere sert yanıt

Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, her türlü motorlu aracı kullanabilen 4 yaşındaki oğlu Zayn ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, oğlu Zayn ile ilgili eleştirelere 'Zayn gibisi dünyada yok, bilseler kendilerinden utanırlar' yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:15
Kenan Sofuoğlu'ndan 4 yaşındaki oğlu Zayn ile ilgili eleştirilere sert yanıt
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Kenan Sofuoğlu'nun dört yaşındaki oğlu Zayn, farklı konularla gündem olmaya devam ediyor. Ustaca motosiklet kullanan ve babasının izinden giden Zayn Sofuoğlu, övgü kadar eleştiri de topluyor.

Babası Kenan Sofuoğlu oğlu ile ilgili eleştirilere verdiği yanıtla şaşırttı.

“ONUN GİBİ BİR ÇOCUK DÜNYADA YOK”

Motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn'in motosiklet ve araba sürdüğü anlar büyük yankı uyandırmıştı.

Bir Youtube kanalına konuk olan Kenan Sofuoğlu, oğlu için “Onun gibi bir çocuk dünyada yok” açıklamasında bulundu.

Sofuoğlu, yaşına rağmen neredeyse bütün motorlu araçları kullanan oğlu Zayn'ın hayatını tehlikeye attığı söylenen eleştirileri yanıtladı. Kenan Sofuoğlu, Zayn araç kullanırken bütün güvenlik önemlerini aldığını belirtti.

"BIRAKSAN BURADAN AVRUPA’YA KENDİ GİDER"

Sofuoğlu gelen eleştiriler için; “Bana haksızlık ediyorlar, bilseler kendilerinden utanırlar. Hayat 2-3 dakikalık bir videodan ibaret değil. Ben o videoları çekerken tüm önlemleri alıyorum. Normal hayatta trafikte başımıza bir şey gelme olasılığı çok daha yüksek” şeklinde konuştu.

Oğlu Zayn'ın güven vermediğini belirten Sofuoğlu şöyle konuştu:

"Zayn çok güven veren bir çocuk değil. Onu hep kontrol etmem lazım. Yakında arabaların anahtarlarını saklayacağım. Çünkü kullanamadığı motorlu taşıt yok. Bıraksan buradan Avrupa’ya kendi gider, o yüzden bunu biraz zapt etmemiz lazım. Arabayı garajdan alır, şarjdan çıkarır. Desem ki ‘Zayn, al şu anahtarı markete git gel’, gider gelir."


Kenan Sofuoğlu

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