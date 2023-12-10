Kenan Sofuoğlu'ndan 4 yaşındaki oğlu Zayn ile ilgili eleştirilere sert yanıt
Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, her türlü motorlu aracı kullanabilen 4 yaşındaki oğlu Zayn ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sofuoğlu, oğlu Zayn ile ilgili eleştirelere 'Zayn gibisi dünyada yok, bilseler kendilerinden utanırlar' yanıtını verdi.
Kenan Sofuoğlu'nun dört yaşındaki oğlu Zayn, farklı
konularla gündem olmaya devam ediyor. Ustaca motosiklet kullanan ve babasının
izinden giden Zayn Sofuoğlu, övgü kadar eleştiri de topluyor.
Babası Kenan Sofuoğlu oğlu ile ilgili eleştirilere verdiği
yanıtla şaşırttı.
“ONUN GİBİ BİR ÇOCUK DÜNYADA YOK”
Motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu
Zayn'in motosiklet ve araba sürdüğü anlar büyük yankı uyandırmıştı.
Bir Youtube kanalına konuk olan Kenan Sofuoğlu, oğlu için
“Onun gibi bir çocuk dünyada yok” açıklamasında bulundu.
Sofuoğlu, yaşına rağmen neredeyse bütün motorlu araçları
kullanan oğlu Zayn'ın hayatını tehlikeye attığı söylenen eleştirileri
yanıtladı. Kenan Sofuoğlu, Zayn araç kullanırken bütün güvenlik önemlerini
aldığını belirtti.
"BIRAKSAN BURADAN AVRUPA’YA KENDİ GİDER"
Sofuoğlu gelen eleştiriler için; “Bana haksızlık ediyorlar,
bilseler kendilerinden utanırlar. Hayat 2-3 dakikalık bir videodan ibaret
değil. Ben o videoları çekerken tüm önlemleri alıyorum. Normal hayatta trafikte
başımıza bir şey gelme olasılığı çok daha yüksek” şeklinde konuştu.
Oğlu Zayn'ın güven vermediğini belirten Sofuoğlu şöyle
konuştu:
"Zayn çok güven veren bir çocuk değil. Onu hep kontrol etmem lazım. Yakında arabaların anahtarlarını saklayacağım. Çünkü kullanamadığı motorlu taşıt yok. Bıraksan buradan Avrupa’ya kendi gider, o yüzden bunu biraz zapt etmemiz lazım. Arabayı garajdan alır, şarjdan çıkarır. Desem ki ‘Zayn, al şu anahtarı markete git gel’, gider gelir."
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