Kendi aracında vurulmuş halde ölü bulundu

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:53
Kendi aracında vurulmuş halde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ocaklı Mahallesi'nde Süleyman Eyüpoğlu'nu (47), park halindeki aracında silahla vurulmuş halde görenler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan söz konusu silahın da araç içerisinde olduğu öğrenildi.


trabzon ölü bulundu araç

İlgili Haberler

Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu
İranlı yönetmen Deryuş Mehrcuyi ve eşi evlerinde ölü bulundu

İranlı yönetmen Deryuş Mehrcuyi ve eşi evlerinde ölü bulundu
5 yıldızlı otelin güvenlik müdürüydü... Lojmanda ölü bulundu

5 yıldızlı otelin güvenlik müdürüydü... Lojmanda ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler