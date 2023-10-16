Kendi aracında vurulmuş halde ölü bulundu
Trabzon'un Maçka ilçesinde bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ocaklı Mahallesi'nde Süleyman Eyüpoğlu'nu (47), park halindeki aracında silahla vurulmuş halde görenler, durumu jandarma ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde silahla vurulan Eyüpoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Öte yandan söz konusu silahın da araç içerisinde olduğu öğrenildi.
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