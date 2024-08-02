Kendi hikayesinden yola çıkıp, kitap yazdı; evlat edinilme konusundaki tabuları yıkmayı hedefliyor

Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:47

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:58

EÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Gamze Bilir Seyhan, kendi hayat hikayesinden yola çıkarak 'Kırmızı Balon Ailesi: Bir Evlat Edinilme Hikayesi' isimli çocuk kitabını kaleme aldı.

Dr. Seyhan'ın kendi hikayesine yer verdiği ve evlat edinme sürecini anlattığı kitap, geçen ay raflarda yerini aldı. Dr. Seyhan, "Bu kitabı özellikle evlat edinmenin Türk toplumunda normalleşebilmesi, tabulaşmanın ortadan kaldırılabilmesi adına bir farkındalık oluşturabilmek adına yazdım. Erken çocukluk eğitimcisi olarak, özellikle erken çocukluk döneminde resimli çocuk kitaplarının çok etkili bir araç olduğunu biliyoruz. 'Evlat edinmeyi çocuklara nasıl anlatabiliriz?' sorusunun karşılığında bu kitap ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

'EVLAT EDİNİLME BENİM HAYAT HİKAYEMİN BAŞLANGICI'

"Evlat edinilme hayat hikayemin başlangıcı" diyen Dr. Seyhan, "Doğduğum zaman annem ve babam tarafından evlat ediniliyorum. Bu kitabın çıkış noktası 36 yıllık bir hikaye. Hikayemi herkese paylaşabilmek, toplumda yalnız olmadığımızı gösterebilmek adına bunu yazdım. Çünkü toplumumuzda ne yazık ki evlat edinilmesi çocuktan saklanması gereken bir konu gibi ele alınıyor. Fakat bunun böyle olmadığını, kendi yaşam öyküsünü çocukla paylaşmanın, çocuğun ruh ve mental sağlığı açısından önemli olduğunu biliyoruz" dedi.

'EVLAT EDİNMEK DE BİR AİLE OLMA BİÇİMİ'

Yurt dışında evlat edinmeyi konu olan çok fazla resimli çocuk kitabı olduğunu fakat toplumumuzda çocuklara yönelik yazılan örneklerin az olduğunu belirten Dr. Seyhan, "Ben de hem bir erken çocukluk eğitimcisi hem de evlat edinilmiş bir yetişkin olarak, mesleki birikimimi ve hayat hikayemi birleştirdiğimde ortaya böyle bir kitap çıktı. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Okul öncesi öğretmenleri, sınıflarında okumaya başladılar. Bunun ancak bu şekilde normalleştirilebileceğine inanıyoruz. Çünkü bu sadece bir sivil toplum kuruluşunun, bir bireyin, sadece bakanlığın tek başına yapabileceği bir şey değil. Ancak hepimiz yetişkinler olarak çocuklar adına elimizi o taşın altına koyduğumuzda bu sorunu hep birlikte paylaşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Kitapta en çok evlat edinmenin normal bir süreç olduğunu belirten Dr. Seyhan, "Aile olmanın bir başka yolu olduğunu vurgulamak istedim. Evlat edinmek de bir aile olma biçimidir, başka bir doğum şeklidir. Kalben doğum dediğimiz, çocuğun kalpten gelen sevgiyle büyütüldüğü ailelerin, biyolojik çocukların büyüdüğü aile ortamlarından hiçbir farkı yok. Bunu vurgulamak ana amacımdı" dedi.

'HİKAYEMİ ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ BİLİYORUM'

Hikayesini çok küçükken öğrendiğini belirten Dr. Seyhan, "Hikayemi sahiplenmem, ayaklarımın üzerinde yere sağlam basabilmem, köklenebilmem bu sayede mümkün oldu. Çünkü çocuğu korumak adına çocuktan saklamayı tercih eden ailelerin gözden kaçırdığı bir şey var. Çocuğun kendi hikayesini, çocuğun elinden almış oluyorsunuz. Niyetiniz çok iyi, korumak, üzmemek istiyorsunuz ama yarın bir gün, yıllar sonra bir yerde bu çocuğun karşısına tesadüfen çıktığında inanın bu çok daha yıkıcı oluyor. Ben hikayemi çok küçük yaşlardan beri biliyorum. Mesleğimi de onun doğrultusunda seçtim. Ben nasıl hikayeme sahip çıkıyorsam ve bunun kutlanacak bir şey olduğunu düşünüp, paylaşabiliyorsam bunun tüm çocukların hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kutlanması gereken bir hikaye. Her çocuk kendisini seven, şefkat dolu bir aile yanında yaşamayı hak ediyor. O nedenle eğer erken dönemden itibaren bunun onların aile olma şekli olduğunu, normal bir şekilde öğrenirse zaten herhangi bir travmaya, gizli kapıları arkasında konuşması gereken bir konu olmasına gerek kalmayacak" diye konuştu.

'EVLAT EDİNMEDE TEK FARK KALBİNİZDEN DOĞMASI'

Dr. Seyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Keşke bizim zamanımızda da bu kadar çok çocuk kitabı olsaydı, bu konu bu kadar rahat konuşulabilseydi. Ama inanıyorum ki 36 yıl önce bu kadar normal değildi, şu an sesimiz biraz daha yüksek çıkıyor. Belki bundan 10-15 sene sonra çocukların hayatında tabu olup olmadığı, konuşulup konuşulmayacağı kaygısı kalmayacak. Tam olarak da amacım bunun normal bir şekilde konuşulması. Bu aile olmanın herhangi yolundan biri. Bir çocuğa sahip olmak anne baba olmayı sağlıyorsa, evlat edinme de bunu sağlıyor. Tek fark sizin kalbinizden doğuyor. Araştırmalar bize gösteriyor ki kalben olan bağlanma çocuğun hayatını dönüştürebilecek bir güce sahip. Bugün bu konumdaysam, bu kitabı yazabiliyorsam bunu evlat edinen aileme borçluyum. O nedenle evlat edinme daha çok çocuk ve aile için normalimiz olsun."