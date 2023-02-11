Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocukları evlat edinme talebine ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yurt dışında yaşayan yurttaşlardan gelen 'depremden etkilenen çocukları evlat edinme”'talebine ilişkin, “Çocuklarımızın yurtdışında yaşayan ailelerimizin yanına koruyucu aile hizmeti kapsamında yerleştirilmesi uygun değildir” açıklamasını yaptı.

İHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 02:34
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocukları evlat edinme talebine ilişkin açıklama
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Enkazdan kurtarılan ve refakatçisi olmayan çocuk sayısı da artış gösterirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocukları evlat edinme talebine ilişkin açıklama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan depremden etkilenen çocuklarımıza koruyucu aile olmak veya çocuklarımızı evlat edinmek için gelen yoğun talep nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Deprem nedeniyle koruyucu aile veya evlat edindirme konusunda uygulamaya konulmuş özel bir program olmadığı gibi ilgili mevzuat gereği çocuklarımızın yurtdışında yaşayan ailelerimizin yanına koruyucu aile hizmeti kapsamında yerleştirilmesi uygun değildir” denildi.

Açıklamada koruyucu aile olmak için Türkiye’de ikamet etme şartı bulunduğunu belirtildi. 


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