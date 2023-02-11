Kendilerini depremzede olarak tanıtıp yardım toplayan şahıslar yakalandı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:26

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 10:42

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin henüz tam olarak yaraları sarılmamışken deprem bölgelerinde yaşanan hırsızlık ve yağmacılık olayları devam ediyor.

DEPREMZEDE GİBİ YARDIM TOPLUYORLARDI

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş Elbistan’da kendilerini depremzede olarak tanıtıp dağıtılan yardımları topladığı üzerine iki şahsın hakkında emniyet güçlerine ihbar yapıldı. Haklarında birçok suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli M.K ve M.K, yurttaşların ihbarı üzerine polis takibine alındı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda şahısların Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan ikametlerine geldikleri sırada operasyon yapıldı. Gürün İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinden toplandığı tespit edilen yardım malzemeleriyle birlikte iki şahsı yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.