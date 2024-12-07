Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, dolandırdılar!
Harran ilçesinde, kendilerini "polis", "hakim" ve "savcı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, telefonda kendilerini "polis", "hakim" ve "savcı" gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi
Etiketler: #dolandırıcılık #kamu görevlisi #Şanlıurfa #telefon
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