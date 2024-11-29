Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık: 6 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık: 6 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:02

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Harran ilçesinde belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Etiketler: #Şanlıurfa

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