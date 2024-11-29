Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık: 6 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki telefon dolandırıcılığı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Harran ilçesinde belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramada, 15 cep telefonu, 8 sim kart, 5 bilgisayar, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 flash bellek ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: #Şanlıurfa
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