Kendini MİT elemanı olarak tanıtan memur kamera kayıtlarını sildi

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Yolsuzluk, suiistimal ve “karanlık” ilişkilerle gündeme gelen İzmir’deki TCDD 3. Bölge Müdürlüğü’nde başlatılan soruşturma sonrası Müdür Ergün Yurtçu görevden alındı. Kurumdan ihale alan müteahhitlerle yakınlığı dikkat çeken Yurtçu’nun uzun süre görevde tutulması yeni soruları gündeme getirdi. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) İzmir Şubesi Başkanı Erdal Akyol ise çarpıcı iddialarda bulundu.

Emlak Servis Müdürlüğü’ne 2021 yılı için tahsis edilen 2 milyon liralık bakım ödeneği bütçesinin 6 ay gibi kısa sürede bittiğine dikkat çeken BTS Şube Müdürü Akyol, harcanan paranın akibetinin sorgulanmasını istedi. Akyol’un, 3. Bölge Müdürlüğü’nde yaşananlara ilişkin soru ve iddiaları şöyle: “Kampın kamera kaydı görüntülerini içeren harddiskler kampın ihalesini alan müteahhit S.T. ve kendisini MİT elemanı olarak tanıtan arşiv memuru H.A. tarafından izin alınmadan neden zorla sökülmüştür. Bu adam kendisini neden MİT elemanı olarak tanıtmıştır. Bir arşiv memurunun güvenlik kameralarını sökmekle ilgili ne işi vardır. Haftada bir gün işe gelen yada hiç gelmeyen H.A. kimdir. Urla kamp tadilatını 8 milyon 800 bin liraya ihalesini alan S.T. neden usulsüz bir şekilde Urla kampının kamera kayıtlarını almıştır?”

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

TCDD’nin Urla kampındaki iddiaların ardından müfettiş görevlendirildi. Müfettişin, bölge müdürlüğünün yaptığı ihaleler ve kamera kayıtlarının neden silindiği ile ilgili araştırma yapmaya başladığı öğrenildi. Görevden alınan 3. Bölge Müdürü Ergün Yurtçu’nun TCDD ihalelerine giren müteahhit ile okey oynarken görüntüleri sosyal medyada yayımlanmıştı.

