BTS, TCDD'nin özelleştirilen tesisleri hakkındaki kararın iptali için dava açıyor

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

İktidarın kamuya ait deniz kenarlarındaki tesisleri özelleştirme kararı yargıya taşınıyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), TCDD’ye ait olan Akçay kampının da aralarında bulunduğu tesisler hakkındaki kararın iptali için dava açıyor.

BTS, Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 640 milyon lira harcanarak yapılan ve “yazlık saray” olarak bilinen yerleşkenin yapay plaj kumu ve tasarruf genelgesine riayet edilmemesi nedeniyle eleştirildiği bir dönemde, içinde TCDD Akçay Eğitim ve Dinlenme Kampı’nın da bulunduğu kamu kurumlarına ait tesislerin özelleştirilmesi kararı çıktığına dikkat çekti. Karara göre bu tesislerin satılabileceğini, kiralanabileceğini, işletme devri ya da kat/arsa karşılığı inşaat yaptırılabileceğini dile getiren BTS, “TCDD’nin Edremit Akçay’daki Eğitim ve Dinlenme Kampı’nın deniz kıyısında olan bölümü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 5 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirdiği ihale sonucu satılmış, TCDD Eğitim ve Dinlenme Kampı denize kıyısı olmayan havuzlu bir tesis olarak kalmıştı. TCDD Balıkesir Akçay taşınmazı demiryolcuların yoğun çalışmanın ardından yazları kamp ve tatillerini yaptıkları, kışları hizmet içi eğitim gördükleri bir tesistir” vurgusu yaptı.

‘YARGI DUR DİYECEK’

BTS, kamu kurumları bünyesinde bulunan taşınmazların, kurumun faaliyetlerinde ve kurum çalışanlarının eğitim ve sosyal ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ihdas edildiklerine dikkat çekti. Bu taşınmazların özelleştirme kapsamına alınmasının anayasanın, başta sosyal hukuk devleti olmak üzere çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının korunmasına yönelik emredici hükümlerine aykırı olduğuna dikkat çekildi. Özelleştirme kararlarını yargıya taşıyacaklarını belirten BTS, şu açıklamayı yaptı:

“TCDD Fenerbahçe Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nin özelleştirilmesi sendikamızın mücadelesi ve konuyu yargıya taşıması üzerine durdurulmuştur. TCDD emekçisi demiryolcuların Samsun, Sapanca, Menekşe’de kaybettikleri eğitim ve dinlenme tesislerinden sonra Akçay Kampı’nın da elinden alınmaması için her türlü girişimde bulunacağız. Kararnameye karşı sendikamız gerekli hukuki mücadeleyi başlatacak ve inanıyoruz ki yargı bu hukuksuzluğa dur diyecektir.”