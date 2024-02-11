Kendisine deprem konutu çıkmıştı: AKP’li Şamil Tayyar’dan açıklama geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yapılan konutlardan AKP’li Şamil Tayyar’a da çıktı. Tayyar konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 08:22
Kendisine deprem konutu çıkmıştı: AKP’li Şamil Tayyar’dan açıklama geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 4 Şubat’ta “Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi” yaptı. 

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümünde ekranda AKP’de üç dönem milletvekilliği yapan Şamil Tayyar’ın adı da belirdi. Tayyar’a 5’inci katta 2+1 daire çıktığı açıklandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Tayyar, şunları söyledi:

“Birgün madem haber yapmış, fitnenin ateşini yakmış, hadiseyi anlatayım.

‘Baba ocağı’ olarak kullandığımız, üst katında babamın, alt katında emekli polis ağabeyimin oturduğu, 40/50 yıllık ve iki katlı eski binayı yıllar önce satın almıştım.

3 yıl önce babam rahmetli olunca, yerine taşeron işçi yeğenim ve çocukları yerleşti.

6 Şubat depreminde ev ağır hasar alınca yıkıldı.

Rabbime şükürler olsun, benim ihtiyacım yoktu ama İslahiye’deki asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinen depremzede kardeşlerim, yeğenlerim bu süreçte mağdur oldular.

İslahiye’de kaldılar, her depremzede gibi önce çadıra sonra konteynere yerleştiler, burada yaşamaya devam ediyorlar.

Baba ocağı yıkıldığı ve tapu bana ait olduğu için onlar adına hak sahibi olarak başvurdum. Kurada 85 metrekare 2+1 daire çıktı.

Aile içinde taliplisi çoktu, içlerinde şartları diğerlerine göre en kötü olan 3 çocuklu ve ihtiyaç sahibi kardeşim Gökhan’a verdim. Hukuki şartlar tamamlandığında tapusunu da devredeceğim.

Burada ‘helal’ olmayan ne var? 

Tek kusurları vekile yakınlık olan bu ihtiyaç sahiplerini dile dolayanlar ‘haram’ arıyorsa, Lütfü Savaş’ı kurcalasınlar.”


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