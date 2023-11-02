AKP'li Şamil Tayyar'dan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: 'Hukuk bir gün herkese lazım olur'

AKP'li Şamil Tayyar, gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Tayyar, “Çok ağır bir karar” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2023 - 08:30
AKP'li Şamil Tayyar'dan Tolga Şardan'ın tutuklanmasına tepki: 'Hukuk bir gün herkese lazım olur'
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24’te ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazı kaleme alan gazeteci Tolga Şardan hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu gerekçesiyle re'sen soruşturma başlattı.

Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

AKP'Lİ İSİMDEN TEPKİ

Şardan’ın tutuklanmasına tepkiler yağarken bir tepki de AKP'den geldi.

AKP’li Şamil Tayyar, Şardan’ın tutuklanmasına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Tayyar’ın söz konusu açıklamaları şöyle:

“Canımızı yaksa, sinir uçlarımıza dokunsa bile bir köşe yazısından dolayı tutuklama kararı çok ağır bir karardır. Oysa tutuklama kararı, istisnai olarak uygulanması gereken bir tedbirdir, ceza değildir. Hukuk bir gün herkese lazım olur. Birlikte sahip çıkmalıyız."


Tolga Şardan şamil tayyar

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