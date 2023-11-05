Şamil Tayyar’dan Özgür Özel yorumu... AKP'ye ‘kifayetsiz muhterisler’ göndermesi

Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:01

Güncelleme: 05.11.2023 - 13:01

AKP'nin yeni MKYK’sinde yer verilmeyen ve sık sık partiye yönelik eleştirileriyle gündem olan Şamil Tayyar, CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel hakkında paylaştığı mesajında da partisine göndermede bulundu.

CHP delegelerini kutladığını belirten Tayyar, "Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir sinerjiye dönüştürebilir mi göreceğiz ama partideki motivasyonun arttığı ortada" derken, 2024 yerel seçimlerini hatırlatarak AKP'ye gönderme yaptı.

Şamil Tayyar, "AK Parti’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şöyle:

"CHP delegesi, kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdı. 13 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunda ısrar eden Kılıçdaroğlu’nu değiştirdi. Öncelikle bir vatandaş olarak delegeleri kutluyorum. Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir sinerjiye dönüştürebilir mi göreceğiz ama partideki motivasyonun arttığı ortada. Bu değişim genel siyaseti de etkileyecek, yeni siyasi işbirliklerini tetikleyecektir. Ayrıca, AK Parti’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı. Özetle… Aslolan milletin iradesidir. Vefa şahıslara değil ilkeleredir."



