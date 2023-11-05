Şamil Tayyar’dan Özgür Özel yorumu... AKP'ye ‘kifayetsiz muhterisler’ göndermesi

AKP'li Şamil Tayyar, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olarak seçilmesi üzerinden partisine göndermede bulundu. Tayyar, “Kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı” mesajını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:01
Şamil Tayyar’dan Özgür Özel yorumu... AKP'ye ‘kifayetsiz muhterisler’ göndermesi
Abone Ol google-news

AKP'nin yeni MKYK’sinde yer verilmeyen ve sık sık partiye yönelik eleştirileriyle gündem olan Şamil Tayyar, CHP'nin yeni genel başkanı seçilen Özgür Özel hakkında paylaştığı mesajında da partisine göndermede bulundu.

CHP delegelerini kutladığını belirten Tayyar, "Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir sinerjiye dönüştürebilir mi göreceğiz ama partideki motivasyonun arttığı ortada" derken, 2024 yerel seçimlerini hatırlatarak AKP'ye gönderme yaptı.

Şamil Tayyar, "AK Parti’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı" ifadelerini kullandı. 

Şamil Tayyar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajı şöyle:

"CHP delegesi, kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdı. 13 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunda ısrar eden Kılıçdaroğlu’nu değiştirdi. Öncelikle bir vatandaş olarak delegeleri kutluyorum. Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir sinerjiye dönüştürebilir mi göreceğiz ama partideki motivasyonun arttığı ortada. Bu değişim genel siyaseti de etkileyecek, yeni siyasi işbirliklerini tetikleyecektir. Ayrıca, AK Parti’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı. Özetle… Aslolan milletin iradesidir. Vefa şahıslara değil ilkeleredir."



şamil tayyar Özgür Özel Seçim yerel seçimler

İlgili Haberler

Özgür Özel'den genel başkan olarak ilk anma mesajı: Bülent Ecevit'i unutmadı

Özgür Özel'den genel başkan olarak ilk anma mesajı: Bülent Ecevit'i unutmadı
Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu: Zafer konuşmasında pazartesiyi işaret etti

Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu: Zafer konuşmasında pazartesiyi işaret etti
Yandaş yazar Fuat Uğur, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i hedef aldı

Yandaş yazar Fuat Uğur, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i hedef aldı

En Çok Okunan Haberler