Kendisini albay olarak tanıtan SADAT'çı Ersan Ergür hakkındaki gerçek ortaya çıktı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen haftalarda Beylikdüzü'ndeki merkezi önünde yaptığı açıklamada, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" dediği SADAT’la ilgili tartışmalar sürüyor.

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre, son olarak tartışmaya SADAT kurucusu Ersan Ergür, “Bu vatan kanla alındı. Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlara bu vatanı sandıkta teslim etmeyeceğiz” diyerek katıldı. Ancak Ersan Ergür, gelen tepkilerden sonra Twitter paylaşımını sildi ve “Açıklama yapma gereği hissettim. Bazen anlatılmak istenen anlaşılmayınca izah gerekiyor” dedi.

SADAT kurucularından olan Ersan Ergür, kendisini emekli albay olarak tanıttığı ancak Ergür'ün bu iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Haberde yer alan bilgilere göre, 1986 yılında Kara Harp Okulu’nu kazanan Ergür, Harp Okulu sonrasında Tuzla Piyade Okulu, Ağrı Patnos ve Kuzey Kıbrıs'ta görev yaptı.

28 Şubat sürecinde üsteğmen rütbesindeyken irticai faaliyetlerden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atıldı.

Ergür, daha sonra çıkarılan yasayla üsteğmen olarak emekli oldu.