Kendisini çağıran ev sahibinden önce adrese giden çilingir vurgun yaptı!
Samsun'un Atakum ilçesinde kendisini çağıran ev sahibinden önce adrese gidip kapıyı açtıktan sonra buradaki 20 bin 300 lirayı çalan çilingir M.T.U. (41), gözaltına alındı.
Olay, 11 Nisan’da Atakum ilçesinde meydana geldi. Ev sahibi anahtarını kaybedince M.T.U. isimli çilingiri çağırıp, adresine gitmesini ve kendisinin de birazdan geleceğini belirtti.
İddiaya göre, ev sahibinden önce adrese giden M.T.U., kapıyı açıp evdeki 20 bin 300 lirayı çaldı. Daha sonra kapı hiç açılmamış gibi davranan M.T.U., ev sahibi geldiğinde kapıyı yeniden açıp, buradan ayrıldı.
Ev sahibi, parasının çalındığını fark edince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyip şüphelinin M.T.U. olduğunu tespit etti. Şüpheli, İlkadım ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
Etiketler: #Samsun #Çilingir #hırsızlık
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