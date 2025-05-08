Kendisini darbeden eşini öldüren kadına 19 yıl 2 ay hapis

Yayınlanma: 08.05.2025 - 18:27

Güncelleme: 08.05.2025 - 18:27

Kocasinan ilçesinde kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Ahmet Uluyol’u (31) uykusunda bıçaklayarak öldüren M.U’nun yargılanmasına Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Tutuklu sanık M.U.’nun hazır bulunduğu davada söz alan Ahmet Uluyol’un yakınları; hiç kimsenin uykusunda öldürülmeyi hak etmediğini belirterek, "Şiddet görüyorsa çekip gidebilirdi" diyerek, haksız tahrik indirimi uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatları, M.U.’nun 11 yıllık evliliği süresince, eşi tarafından 11’i resmi kayıtlara geçen sayısız şiddete maruz kaldığını belirterek; olayın haksız tahrik altında işlenen bir nefsi müdafaa olayı olduğunu belirterek, müvekkillerinin beraatine ya da kefalet dahil adli kontrol şartlarının uygulanarak tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Şiddet gördüğünü ifade eden sanık M.U., kendisine yönelik ’ruh hastası’, ’psikopat’ gibi ithamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle olmuş olsa kimsenin kendisini ezemeyeceğini söyledi. Kaçmaya çalıştığını, kadın sığınma evine gittiğini belirten sanık NM.U., maktulün yakınlarının kendisini suçlamalarına anlam veremediğini ifade etti.

Yapılan yargılama sonucu ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına hükmeden Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi; haksız tahrik indirimi uygulayarak sanık M.U.’ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Karar sonrası maktulün yakınları sanık ve avukatlarına tepki gösterdi.

Kocasinan İlçesi Yunusemre Mahallesi’nde 3 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen olayda; iki çocuk annesi M.U.; kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi Ahmet Uluyol’u uykusunda göğsünde bıçakladı. Ahmet Uluyol olay yerinde hayatını kaybederken, M.U. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.