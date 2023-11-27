Kendisini dövenlere kurşun yağdırdı... 2 kişi yaralandı!
Düzce’de Cemal S., kendisini kafede darbedenlere caddede kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Düzce'nin en işlek bölgelerinden Gaziantep Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında; Özcan D. ile Engin Ş. kafede tartıştıkları Cemal S.’yi darbetti.
Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri Gaziantep Caddesi'ne çağırdı. Cemal S. caddeye çağırdığı 2 kişiye kurşun yağdırdı.
Kurşunların isabet ettiği Özcan D. ile Engin Ş. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay sırasında caddede bulunan yurttaşlar büyük korku yaşadı.
ZANLI ARANIYOR!
Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- İşte tam liste...
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
- Ve Tanju Özcan 'Baba Evi'nde
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- 5 kişiyi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı!