Kendisini dövenlere kurşun yağdırdı... 2 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:34

Güncelleme: 27.11.2023 - 21:34

Düzce'nin en işlek bölgelerinden Gaziantep Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında; Özcan D. ile Engin Ş. kafede tartıştıkları Cemal S.’yi darbetti.

Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri Gaziantep Caddesi'ne çağırdı. Cemal S. caddeye çağırdığı 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Kurşunların isabet ettiği Özcan D. ile Engin Ş. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay sırasında caddede bulunan yurttaşlar büyük korku yaşadı.

ZANLI ARANIYOR!

Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.