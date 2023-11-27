Kendisini dövenlere kurşun yağdırdı... 2 kişi yaralandı!

Düzce’de Cemal S., kendisini kafede darbedenlere caddede kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:34
Kendisini dövenlere kurşun yağdırdı... 2 kişi yaralandı!
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Düzce'nin en işlek bölgelerinden Gaziantep Caddesi'nde saat 19.30 sıralarında; Özcan D. ile Engin Ş. kafede tartıştıkları Cemal S.’yi darbetti.

Kafeden çıkan Cemal S., bir süre sonra yanına tabanca alarak kendisini darbedenleri Gaziantep Caddesi'ne çağırdı. Cemal S. caddeye çağırdığı 2 kişiye kurşun yağdırdı. 

Kurşunların isabet ettiği Özcan D. ile Engin Ş. yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay sırasında caddede bulunan yurttaşlar büyük korku yaşadı.

ZANLI ARANIYOR!

Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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