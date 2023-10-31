Kendisini MİT mensubu olarak tanıtan şüpheli yakalandı

Çanakkale'de kendisini işyerleri ve bazı kurumlarda MİT mensubu olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:29
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Çanakkale merkezde bazı işyerleri ve kurumlarda kendisini MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) görevlisi olarak tanıttığı tespit edilen 21 yaşındaki E.S. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli E.S.’nin yapılan incelemesinde kamu görevlisi olmadığı herhangi bir ünvanının bulunmadığı tespit edildi.

E.S.’nin yapılan ikamet aramasında ise 1 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet MİT sahte kimlik kartı ele geçirildi.

"Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" şüphesi ile gözaltına alınan alınan E.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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