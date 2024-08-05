Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kendisini polis olarak tanıttıktan sonra, bir operasyonda kullanılmak üzere isteği parayı almaya gelen A..K., polis tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:07
Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
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Gebze ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve operasyonda kullanılmak üzere para isteyen A.K’den şüphelenerek, polis merkezine ihbarda bulundu.

Polis yetkilileri yurttaşa, telefonda konuştuğu kişinin parayı evden gelip almasını söylemesini istedi. Eve gelip parayı alması istenen A.K., polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan A.K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

A.K.’nin ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 adet kaydının olduğu da öğrenildi.


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