Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:07

Güncelleme: 05.08.2024 - 16:07

Gebze ilçesinde ismi açıklanmayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve operasyonda kullanılmak üzere para isteyen A.K’den şüphelenerek, polis merkezine ihbarda bulundu.

Polis yetkilileri yurttaşa, telefonda konuştuğu kişinin parayı evden gelip almasını söylemesini istedi. Eve gelip parayı alması istenen A.K., polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan A.K., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

A.K.’nin ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 adet kaydının olduğu da öğrenildi.