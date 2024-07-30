Kendisini 'bankacı' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Isparta’da bir kişiyi telefonla arayarak kendisini bankacı olarak tanıtan ve şahsın hesabındaki 25 bin dolar ile 1 milyon lirayı hesabına aktaran E.C.G. isimli şahıs İstanbul’da yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 15:26
Kendisini 'bankacı' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı
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A.İ.S isimli şahıs, kendisini telefonla arayarak bankacı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmeleriyle banka hesabındaki 25 bin dolar ve 1 milyon lirasının başka bir kişinin hesabına aktarıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın hesabına aktarılan tutar ile ilgili banka görevlileri tarafından şüpheli işlem gerekçesi ile hesaba bloke konuldu.

Polisin yaptığı çalışmalarda şüpheli hesap sahibinin İstanbul’da ikamet eden E.C.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonrasında E.C.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.C.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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