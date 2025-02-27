Kendisini 'polis olarak tanıttı, milyonluk vurgun yaptı!

Eskişehir'de kendisini 'polis' olarak tanıtarak 2 milyon liralık ziynet eşyası alıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.E. adlı şüpheli, tutuklandı.

Kendisini 'polis olarak tanıttı, milyonluk vurgun yaptı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 10:36

Kentte S.Ç. ve F.Ç. çiftini arayan şüpheli M.E., kendisini polis olarak tanıttı. FETÖ/PDY soruşturmasına isimlerinin karıştığını anlatan M.E., operasyon için evde bulunan 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını istedi.

Çiftten birini adliyeye yönlendiren şüpheli M.E., bu sırada eve gidip altınları teslim aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, polise şikâyette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemede şüpheli M.E.'nin altınları aldıktan sonra İstanbul’a gitmek için otomobille yola çıktığını belirledi. Kısa sürede yakalanan M.E., gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada ise S.Ç. ve F.Ç. çiftine ait 2 milyon lira değerindeki altınlar ele geçirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E., çıkarıldığı mahkemede 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Bulunan altınlar ise, S.Ç. ve F.Ç. çiftine teslim edildi. Soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


Etiketler: #altın #dolandırıcılık #polis #eskişehir

İlgili Haberler

24 sahte altın ve 52 bin TL ele geçirildi! Edirne'de 'dolandırıcılık' operasyonu: 3 kişi adliyede

24 sahte altın ve 52 bin TL ele geçirildi! Edirne'de 'dolandırıcılık' operasyonu: 3 kişi adliyede
4 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

4 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
'Yatırım danışmanlığı' yalanıyla dolandırıcılık! 5 ilde eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

'Yatırım danışmanlığı' yalanıyla dolandırıcılık! 5 ilde eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler