Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 3,5 milyon liralık vurgun yaptı

Antalya’da telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 3,5 milyon lira ve ziynet eşyasını alarak dolandırdığı ileri sürülen şüpheli Afyon’un Dinar ilçesinde yakalandı. Şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçunda sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 18:42
Kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp 3,5 milyon liralık vurgun yaptı
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Antalya’da B.K. isimli bir kişi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan bir kişiye 3,5 milyon TL ve ziynet eşyalarını verdiğini beyan etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti.

Parayı elden alan şahsın yabancı uyruklu S.E.H. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yakalayarak Antalya’ya getirdi. Şüpheli, nitelikli dolandırıcılık suçunda sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, elde edilen 291 bin 200 TL’ye el konuldu. 

EMNİYETTEN UYARI

İl Emniyet Müdürlüğü bu tarz dolandırıcılık olayları konusunda vatandaşlara bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Antalya polisi olarak, zaman zaman hazırlanan yayın ve broşürler ile vatandaşlarımızı çeşitli dolandırıcılık suçlarına karşı uyararak, vatandaşlarımızın farkındalığını arttırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bu tarzda telefonla kendisini kamu görevlisi polis, asker, hakim ve savcı olarak tanıtan ve size suç isnat eden, telefonunuzun sim kartının kopyalanarak terör örgütleri tarafından kullanıldığını söyleyen, belirli adresleri göstererek buralara operasyon yapılacağı ile ilgili para ve benzeri altın bıraktırılarak şüpheli şahısların yakalanacağını söyleyen, şüpheli ve şüphelilere asla inanılmaması, bu tür olayların dolandırıcılık olayı olduğu ve en yakın kolluk kuvvetlerine gitmeleri veya 112’yi arayarak bilgi vermeleri gerektiğini bir kez daha önemle vurguluyoruz” denildi.


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