'Uzlaştırmacı avukat' mizanseniyle 4 milyonluk vurgun

İzmir’de, hayali mizansen ile vatandaşları kandırarak ve kendilerini ‘uzlaştırmacı avukat’ olarak tanıtıp 83 kişiyi toplamda 4 milyon 150 bin TL dolandıran 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 13:58
'Uzlaştırmacı avukat' mizanseniyle 4 milyonluk vurgun
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince; “Resmi Belgede Sahtecilik, Kişisel Verileri Hukuku Aykırı Olarak Elde Edilmesi ve Kullanılması, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına ilişkin olarak uzun süreli yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 5 Mart tarihinde operasyonun düğmesine basıldı. 

“Yaşı küçük kız çocukları ile sosyal medya üzerinden sohbet kayıtlarınız, görüntüleriniz var; aileleri sizden şikayetçi oldular, sizi aileleri ile uzlaştıracağız” şeklinde söylemlerde bulunarak oluşturdukları hayali mizansen ile vatandaşları kandırdıkları ve kendilerini ‘uzlaştırmacı avukat’ olarak tanıtarak 83 mağduru 4 milyon 150 bin TL dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik, İzmir merkezli olmak üzere; İstanbul, Mersin, Adana, Batman ve Hatay illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda 27 şüpheliden 23’ü yakalandı. 

3 şüpheli Emniyet'teki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 12’si tutuklandı.


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