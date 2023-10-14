Kendisini savcı olarak tanıttı... Dolandırdı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisini savcı gibi tanıtıp bir kişiyi 630 bin TL dolandıran Ö.Ö. tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 18:42
Kendisini savcı olarak tanıttı... Dolandırdı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişiyi telefonla arayan ve kendisini savcı olarak tanıtan Ö.Ö. adının suça karıştığını ve kişiden parasını elden çıkarmasını istedi.

Söylenenlere uyan kişi, 630 bin TL'sini şüphelinin istediği hesaba yatırdı. Parayı yatıran kişinin bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp şikayette bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Elazığ'da olduğu belirlenen Ö.Ö. için Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şüpheli Ö.Ö., parayı çekmek için gittiği bir banka şubesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Ö.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa dolandırıcılık dolandırıcı savcı

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