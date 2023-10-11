Eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli Balıkesir ve İzmir’de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:35
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Balıkesir ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenledi. 

İnternet üzerindeki iletişim programı WhatsApp üzerinden "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve nitelikli dolandırıcılık” suçundan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 1 adet tablet bilgisayar, 4 adet laptop, 4 adet hard disk, 1 adet flash bellek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


dolandırıcılık siber suç Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Samsun Balıkesir

İlgili Haberler

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'na 'dolandırıcılık' suçlaması

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'na 'dolandırıcılık' suçlaması
İki ilde siber dolandırıcılık operasyonu... 14 gözaltı!

İki ilde siber dolandırıcılık operasyonu... 14 gözaltı!
Siyasiler dolandırıcılıktan 350 yıl hapsi istenen Adanur'un etkinliğine katıldı: 'İki siyasinin buluşması gibi düşünün'

Siyasiler dolandırıcılıktan 350 yıl hapsi istenen Adanur'un etkinliğine katıldı: 'İki siyasinin buluşması gibi düşünün'

En Çok Okunan Haberler