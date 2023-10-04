60 yaşındaki erkek 15 yaşındaki liseli çocuğu taciz etti iddiası: Gözaltına alındı!

Düzce'de lise öğrencisi M.Y.'ye (15) sözlü tacizde bulunup, evine davet ettiği iddia edilen H.U. (60), gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 17:48
60 yaşındaki erkek 15 yaşındaki liseli çocuğu taciz etti iddiası: Gözaltına alındı!
Abone Ol google-news

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin işlek noktalarından biri olan Spor Sokak'ta meydana geldi. Bankta oturan H.U., yoldan geçen M.Y. isimli lise öğrencisi kızla sohbet etmeye başladı. İddiaya göre; H.U., daha sonra kıza sözlü tacizde bulunup, evine davet etti. 

Bunun üzerine M.Y., esnafa sığındı. Olayı duyan esnaf, H.U.'nun yanına gidip kaçmasını engelledi, durum polise haber verildi. 

Bu sırada bazı kişiler, H.U.'yu darbetmek istedi ancak diğerleri araya girdi. 

Kızın şikayetçi olacağını söylemesi sonrası H.U., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Çocuk liseli sokak tacizi taciz gözaltı

İlgili Haberler

13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen taksici hakkında yeni gelişme!

13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen taksici hakkında yeni gelişme!
Taksici 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası: Aynı gün serbest bırakıldı!

Taksici 13 yaşındaki çocuğu taciz etti iddiası: Aynı gün serbest bırakıldı!
İlkokulda taciz iddiası protesto edildi: Kaygılıyız!

İlkokulda taciz iddiası protesto edildi: Kaygılıyız!

En Çok Okunan Haberler