Kene alarmı: Sivas’ta KKKA nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle KKKA vakalarında artış yaşanabileceğine yönelik değerlendirmede bulunurken sürecin ilerleyen dönemde netleşeceğini belirtti.

38 KİŞİDEN 26'SINA KKKA TANISI

Hastane olarak gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Doğan, yıl içinde sağlık kuruluşuna başvuran 38 kişiden 26’sına KKKA tanısı konulduğunu açıkladı.

Tedavi gören hastalardan 5’inin hayatını kaybettiğini aktaran Doğan, "Bu oran geçen yıllardaki hasta sayısıyla paralel gidiyor. Şu anda ciddi bir artış yok ama önümüzdeki günlerde artış olup olmayacağını göreceğiz" dedi.

9 HASTANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hayatını kaybeden hastaların ikisinin Akıncılar’dan, birinin Hafik’ten olduğunu belirten Doğan, Tokat’tan sevk edilen bir hasta ile Koyulhisar’dan gelen bir hastanın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.