Kene teması sonrası ölenlerin sayısı 10’a yükseldi
Sivas’ta kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına yakalanarak ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Kenelerin neden olduğu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Sivas ve çevresinde tehdit oluşturmaya devam ediyor. Sivas’ta kenelerin görülmeye başlandığı Mayıs ayından bu güne kadar kene ısırması sonucu KKKA’ya bağlı olarak ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Son olarak Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyünde ikamet eden Hüsnü Özdemir (74) kene teması sonrası rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılan Özdemir’e KKKA tanısı konuldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinde bir haftadır tedavi gören Özdemir bugün yaşamını yitirdi.
Video Haberler
- Yine saldırı! Tekme attı, benzin döküp yaktı
- 'Onun yüzünden AIDS oldum!'
- Bayram öncesi ucuz tatlı için metrelerce kuyruk oluştu
- Eski başbakana suikast!
- Gökyüzü 'yeşile' döndü: Sosyal medyada gündem oldu
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı
- Işıkta beklerken TIR çarptı: Çok sayıda yaralı var
- Zeytinburnu D-100'de feci kaza: 1 ölü
- Pazarcıların park kavgasında kan aktı: 8 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Duran'ın ailesinden Şeker'in tahliyesine tepki
- Katıldığı etkinlikte göğsünden vuruldu
- Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu
- 'Fahrettin Koca’nın üç parmağı kırılmış'
- 'Öldürmez misin, dövmez misin!'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Johnson'ın yerine geçecek en güçlü aday kim?
- Tahliye olan Kadir Şeker, evine geldi
- Katledilen Ekrem Karakaya ile ilgili kahreden ayrıntı!
- Erdal Acar ve MHP'li Gürz tutuklandı