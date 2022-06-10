Yozgat’ta keneden ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi
Yozgat’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan bir hastanın daha vefat etmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıktı.
Yozgat'ta, kene ısıması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle bir kişi daha yaşamını yitirdi. Akdağmadeni ilçesine bağlı Çalışkan köyünde yaşayan N.E. (82); ateş, bulantı, kusma ve halsizlik şikayetleri ile Akdağmadeni İlçe Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, Yozgat Şehir Hastanesine oradan da Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan N.E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. N.E., Çalışkan köyünde toprağa verilecek.
Yozgat’ın Sorgun ilçesinde mayıs ayında, 39 yaşındaki bir kadın hasta da, kene ısırması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Video Haberler
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
- 'Bir avuç insan paramparça etti'
- Ümit Özdağ'dan Okuyan'a yanıt: 'İsim isim açıklarım...'
- Güngören'de 'bıçaklı çekiçli' trafik kavgası
- Yağış etkili oldu: Heyelan meydana geldi, yol kapandı
- Toprak kaydı, araçlar çukura gömüldü
- İki ilde 'organize suç örgütü' operasyonu
- Öğrencisini darbeden öğretmene soruşturma
- 'Sazan Sarmalı' operasyonunda 15 tutuklama
- İçinde 4'ü Türk, 7 kişi bulunan helikopter kayboldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın adaylığına CHP'den jet yanıt
- Tüketici kredilerinin vade sınırında değişiklik
- BBP'li Karahasanoğlu 'istifa' etti
- Bakanlığın açıklamasının ardından dolar ve Euro geriledi
- Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi dönemi
- 'Parti rozetini çıkaracak, yetkilerini paylaşacak'
- Bir ilde daha toplu taşımaya zam yapıldı!
- Atılacak yeni adımlar bu akşam açıklanacakmış
- Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
- Öğrencilerin bulunduğu katları da ayırdılar