Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:07

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:07

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Şişli Belediye Başkanı CHP'li Resul Emrah Şahan’ın yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’i kayyum olarak atandığını duyurmuştu. Şahan'ın tutuklanmasının ardından Şahan döneminde ilçede açılan iki kent lokantası 3 gündür hizmet vermedi. Lokantaların kayyum Cevdet Ertürkmen'in talimatıyla ilçedeki kapatıldığı iddia edildi. Peki, Kent Lokantaları kapandı mı? Şişli Kent Lokantaları açık mı?

KENT LOKANTALARI KAPATILDI MI?

Şişli'deki Gezici kent lokantası da belediyenin garajına çekildi. Peki gerçekte neler oluyor? Cumhuriyet konunun ayrıntılarına ulaştı. Kayyum yönetiminin kapatılması yönünde resmi bir kararı bulunmuyor ancak iddiaya göre belediye çalışanlarına kent lokantalarının kapatılacağı sözlü olarak iletildi. Bu iddiayı kent lokantalarının günlerdir hizmet vermemesi durumu güçlendiriyor. Öte yandan CHP tarafından konuya ilişkin açıklama yapılacağı duyuruldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklamada ise Kent Lokantası'nın kapatıldığı iddiası yalanlandı.