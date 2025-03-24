Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:24

Güncelleme: 24.03.2025 - 09:24

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda kentteki bazı metro istasyonları geçiçi olarak işletmeye kapatıldı. 19 Mart 2025 tarihinden bu yana kapalı olan Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim istasyonlarının ne zaman hizmete açılacağı ise büyük bir merak konusu. Peki, Metrolar açıldı mı? 24 Mart Pazartesi Çağlayan, Emniyet Fatih ve Taksim metrosu açık mı?

BUGÜN METROLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

İstanbul Valiliği'nin 19 Mart 2025 tarihinde aldığı karar doğrultusunda;

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nın Çağlayan istasyonu, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmıştı.

Metro İstanbul, kapatılan metro istasyonlarının yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

ÇAĞLAYAN, EMNİYET FATİH VE TAKSİM İSTASYONLARI ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı Emniyet-Fatih istasyonu,

M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye açılmıştır.

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı Çağlayan istasyonu işletmeye açılmıştır.'