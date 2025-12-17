Kent Lokantası kuyruğundaki bir işçi: '70 yaşındayım, hala tarlada çalışıyorum'

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, üçüncüsü açılan ve tüm yurttaşlara ücretsiz çorba hizmeti veren Kent Lokantası'nda tarım işçileri ile bir araya gelip sohbet etti.

Ücretsiz çorba hizmetinden faydalanan işçiler şunları söyledi:

-"Başkanımın böyle bir projeye imza attığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz tarla işçileriyiz, piyasada çorba 80-100 lira başkanım bedava dağıtıyor. Allah razı olsun, emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yevmiyemiz az ama yapacak bir şey yok Kadirli ortamında bu şekilde geçinmeye çalışıyoruz, yetirmeye çalışıyoruz."

-"Sabah bu saatte sıcak çorbamızı içiyoruz, bedava herhangi bir ücret ödemiyoruz. Allah razı olsun belediye başkanımızdan bu saatte fakir fukaraya ihtiyacı olan insanlara ücretsiz çorba sunduğu için. Günlük 900 liraya biraz zor ev geçindirmek. Ev kirası olanlar, çocuğu olanlar, öğrencisi olanlar, ne yapacak? Yevmiye 900 lira, mecburen elimden geleni yapmaya çalışıyor. Şu saatte saat sabahın 05:30'u. Biz işe gitmek için evimizin geçimini sağlamak için, saat 04:00'da kalkıyoruz saat 06.30'da tarlada oluyoruz. Bu saatte çorbamızı içiyoruz herhangi bir ücret ödemiyoruz. Ben ve bütün işçilerimizle beraber gelip burada hafta içi her gün ücretsiz çorbamızı içip gidiyoruz işbaşı yapıyoruz daha sonra."

-"Sabahları çorba içiyoruz ne yapalım. İyi bir hizmet, sağ olsun, Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Tarlaya gidip çalışıyoruz işte başka bir şey yok. Yevmiye yettiği yere kadar, idare ediyoruz işte ne yapalım? 63 yaşındayım bu yaşta tarla işi yapıyorum."

70 YAŞINDA TARLADA ÇALIŞIYOR

Bir başka tarım işçisi ise durumunu "70 yaşındayım işe gidiyorum tarlaya. Maaş yetmiyor, yaşlılık aylığı alıyorum, başka gelirim yok. Yevmiye 900 lira yetmiyor, imkanlar olsa yetse" diyerek anlattı.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ise şunları ifade etti:

"Sabah saat beş, Kent Lokantası 3'teyiz. Osmaniyemizin Kadirli ilçesine üçüncü Kent Lokantası'nı da yoğun bir talep üzerine açmış bulunmaktayız. Kent Lokantası'nın konum olarak büyük bir yeri var. Turp işçilerimiz, ıspanak işçilerimiz ve yevmiye işçilerimiz Kent Lokantamızı sabah ücretsiz çorba anlamında çokça kullanıyor. Bu sabah da sabah ıspanağa giden ablalarımızla beraber çorbamızı içtik. Asgari ücret ve emekli maaşlarından kaynaklı çokça sıkıntı yaşadıklarını, işe gitseler de gitmeseler de sabah erken kalkıp bu çorbayı içmek zorunda olduklarını dile getiriyorlar. Biz de Kadirli Belediyesi olarak her zaman onların yanındayız. Hizmetin bu denli daha yoğunlaştıracağız."