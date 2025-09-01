Kentleşme, sanayi gibi çeşitli nedenlerle kurumaya yüz tuttu, derinlik kritik seviyelere indi: Sapanca Gölü tehlike altında

Sakarya’nın içme suyunun yüzde 90’ını, Kocaeli’nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Sapanca Gölü’ndeki hızlı düşüş, bölgede ciddi bir su krizi endişesi yarattı. Gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Kuzey Ormanları Araştırma Derneği Sözcüsü Başar Alipaşa, kentleşme, sanayi, madencilik ve turizm faaliyetlerinin gölü geri dönüşsüz bir kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Sapanca Gölü’nün en büyük tehdit unsurları arasında göl çevresinde hızla artan kentleşme, TEM hattı boyunca yoğunlaşan sanayi bölgeleri, yanlış tarım uygulamaları ve madencilik faaliyetlerinin yer aldığını belirten Alipaşa, “Sapanca’nın kuzey kıyılarındaki koruma bantları standartların altında. Sakarya kentsel alanı göle doğru sarkarken, güney kıyısı rant odaklı turizm tesislerinin baskısı altında. Bu da gölün doğal direncini kırıyor” dedi.

İklim krizinin etkilerinin dikkate alınması gerektiğini belirten Alipaşa, sorunun sadece kuraklığa bağlanmasının yanlış olduğunu vurguladı. Alipaşa, “Tüm dünyada kuraklık var ama göllerin direnci yüksek. Sorun kötü yönetim. Tarımsal sulamalarda göllerden ciddi miktarda su çekiliyor. İklim krizine dirençli tarım uygulamalarına geçilmeden sorun çözülmez” diye konuştu.

Başar Alipaşa, “Sapanca Gölü’nün beslendiği sudan çok daha fazlası tüketiliyor. Su şirketleri gölü besleyen yer altı sularını alıyorlar ve kolay bir şekilde ruhsat alıp tesislerini kuruyorlar. Bu faaliyetler koruma-kullanma dengesi gözetilmeden yürütülüyor” ifadelerini kullandı.