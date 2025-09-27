Kentsel dönüşüm için boşaltılmıştı... Çatısı alev alev yandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.09.2025 14:00:00
DHA
İstanbul'da kentsel dönüşüm için boşaltılmış 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda söndürüldü.

Sultanbeyli ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Beyazgül Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 10.15 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre; kentsel dönüşüm için boşaltılmış bir binanın çatı katının sökümü sırasında kıvılcım sıçraması nedeniyle çatıyı alevler sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Bir mahalle sakini, "Tadilat sırasında çatıyı sökerken kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Bina kentsel dönüşüm için boşaltıldı" dedi.

