Kentsel Dönüşüm Sempozyumu'nda şehircilik ilkelerine dikkat çekildi

Yayınlanma: 05.05.2023 - 18:05

Güncelleme: 05.05.2023 - 18:05

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Kentsel Dönüşüm Sempozyumunda konuştu. Uzun yıllar kentsel dönüşüm konusunda emek vermiş bir hukukçu olduğunu hatırlatan Kökkılınç, mevzuat ve torba yasalardan kaynaklanan sorunlara dikkat çekti. Bu alanda bir karmaşanın olduğunu belirten Kökkılınç, ülkenin yeni bir hukuk reformuna ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, kentsel dönüşümün bunun en başında geldiğini belirtti.

"MİMARLIK VE ŞEHİRCİLİK İLKELERİYLE..."

Yüksek mühendis mimar Ali Ekinci ise konuşmasında, kentlerin bilimsel bir alt yapıyla, mimarlık ve şehircilik ilkelerinin ön gördüğü çerçevede organize edilmesi gerektiğini belirtti. Kentsel dönüşümün Türkiye'nin ana gündemi haline geldiğini ifade eden Ali Ekinci sempozyumun bu nedenle önemli olduğunu vurguladı.

"RASYONELLİK, PLAN VE BİLİM"

Prof. Dr. Ruşen Keleş, kentlerin yenilenmesinde planlı yaklaşımın önemine değindi. Kent, çevre ve adalet konularının bir bütünsellik içerisinde ele alınması gerektiğini ifade eden Ruşen Keleş, çözüm yollarının da bu bütünsellik ilkesine uygun bir şekilde aranması gerektiğini belirtti. Doğal değerlerin korunması konusunda Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere değinen Ruşen Keleş, Kent, çevre ve adalet konularında dengeyi bozan nedenin "yapılmaması gerektiği halde yapılmakta olanlar" olduğunu söyledi. "Danıştay yapılaşmada ormanların, orman olarak muhafaza edilmesinde üstün kamu yararı olduğu kararını vermiştir. Bu son derece önemli bir karardır" diyen Ruşen Keleş, "Kent kimlikleri oluşturulurken toprak gibi kıt kaynakların kullanılmasında rasyonellik, plan ve çağdaş bilim yol gösterici olmalıdır" vurgusunda bulundu.

"ADALET İÇİN DENETİM ŞART!"

Av. Turgut Kazan ise, İzKK Başkanı Nilay Kökkılınç'ın konuşmasındaki torba yasa konusuna atıfta bulunarak, "Torba yasa gizli yasa yapma yoludur ve çok tehlikelidir" dedi. Konuşmasında adalet kavramına değinen Kazan, adaletin sağlanması adına denetimin önemine vurgu yaptı. Rantın, bilimsel ve sağlıklı bir kentleşmenin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade eden Turgut Kazan, ayrıca bağımsız yargının önemine değindi.

Gün boyu süren sempozyum "Kent Adaleti", "Yerelde Kentsel Dönüşüm Çalışmaları", "Meslek Odalarından Kentsel Dönüşüme Bakış" ve "Kentsel Dönüşümün Etkileri" başlıkları ile dört oturumda gerçekleşti. Konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edildiği oturumların ardından soru-cevap kısmına geçildi.

İzKK Başkanı Nilay Kökkılınç, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu'nun sonunda yaptığı açıklamada; sempozyum boyunca gerçekleşen oturumlarda konuşmacılar tarafından sunulan görüşlerin bir kitapçık haline getirilerek, geniş kitlelerin istifadesine sunulacağını ifade etti.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç'ın katılımları ile gerçekleşen ve kent bilimci Prof. Dr. Ruşen Keleş ile geçmiş yıllarda İstanbul Barosu Başkanlığı yapmış av. Turgut Kazan'ın onur konuğu olarak yer aldığı sempozyuma; İzBB Genel Sekreter Yardımcısı A. Suphi Şahin, Egeşehir A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Özge Kırlıoğlu, İnşaat Yüksek Mühendisi Esra Altıntaş, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Aynur Gündoğdu, TMMOB Şehir Plancıları Odası'ndan Yusuf Ekici, Mimarlar Odası'ndan Nihal Çetin ve Şeref Aldemir, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Koray Çetin Önalan, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı Necati Kırmaz, İzmir Barosu'ndan Av. Afhan Topel, İzmir Tabip Odası'ndan Dr.Tuğrul Şahbaz, İzKK Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı, Yüksek Mühendis-Mimar Ali Ekinci, İzKK Yürütme Kurulu Üyeleri Emine Gümüş, Nüsret Doğan Albayrak, Av. İsmail Ferhat Kaplan ve Ferdi Erten, İzKK Genel Sekreteri Anıl Kaçar, İzmir Konak ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cenap Börühan, sivil toplum örgütleri, dernekler ve meslek odaları temsilcileri ile akademisyenler katıldı.