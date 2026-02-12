Kentsel dönüşümde, AKP dönemine 6 kat fark atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Cihan Akman, İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada, 2019 sonrası İstanbul’da, kentsel dönüşüm alanında 25 yıllık AKP dönemine yaklaşık 6 kat fark atıldığını kaydetti. Akman, paylaştığı bilgilerde, İBB’nin, 6,5 yıllık döneminde yıllık ortalama 396 bağımsız birime çözüm ürettiğine dikkat çekerek, geçmiş 25 yıllık AK Parti döneminde bu rakamın yıllık sadece 67 birimde kaldığını belirtti.

CHP’li Meclis üyesi Cihan Akman İBB Meclisi şubat ayı son toplantısında yaptığı konuşmasında İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili verileri paylaştı. Akman, İBB’nin mevcut yönetiminin iştirak şirketi KİPTAŞ eliyle 2019 yılının ortalarından sonra 14 farklı ilçede, 28 proje kapsamında 2 bin 576 riskli bağımsız birime çözüm ürettiğini belirterek “Yıllık ortalama 396 bağımsız birime ulaşıldı” dedi.

25 YILLIK DÖNEM İLE 6,5 YILLIK YENİ DÖNEM ARASINDAKİ FARK 6 KAT

Akman, konuşmasında AK Parti dönemine ilişkin verileri de paylaştı. Akman, İBB’nin geçmiş 25 yıllık AKP döneminde KİPTAŞ’ın toplam 2 farklı proje ile sadece 1632 riskli bağımsız birime çözüm ürettiğini ifade ederek, bunun yıllık ortalama 67 birimde kaldığını söyledi.

Akman, iki dönemi karşılaştırdığı konuşmasında “KİPTAŞ’ın yeni yönetimi, yıllık üretim ortalamasında geçmiş 25 yılın yaklaşık 6 katı bir başarı sergileyerek önceki 25 yılın toplam üretiminin dahi üzerine çıkmıştır” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ YÖNETİM 12 BİN 505 BAĞIMSIZ BİRİM TESLİM ETTİ

Akman, ayrıca İBB ve KİPTAŞ’ın konut üretimini de kapsayan çalışmalarına ilişkin diğer verileri de paylaştı.

Akman’ın paylaştığı veriler şu şekilde:

Tamamlanan projeler: 2019’dan bugüne 19’u kentsel dönüşüm olmak üzere 28 proje tamamlandı; 12 bin 505 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edildi.

Devam eden inşaatlar: Sahada 21 projede 5 bin 773 bağımsız birimin yapımı hızla devam ediyor.

Yeni temeller: Eyüpsultan Akşemsettin ve Sultangazi Yunus Emre Mahallelerinde bin 253 bağımsız birimin temeli atıldı.

"İSTANBUL YENİLENİYOR' 1,8 MİLYON VATANDAŞA ULAŞTI"

İmar A.Ş. ve KİPTAŞ iş birliğiyle kurulan "İstanbul Yenileniyor" platformunun bir rehber haline geldiğini belirten Akman, platforma yapılan başvurularla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar alınan 37 bin 15 başvuru; 515 bin 552 bağımsız birimi ve tam 1 milyon 868 bin 632 yurttaşımızı kapsamaktadır. Şehir genelinde 15 bin 248 riskli birimin yıkımı tamamlanmış, 12 bin 238 birim inşa edilmiş, 5 bin 326 birimin ise yapımı sürmektedir."

DAR GELİRLİ VATANDAŞA %65 DÖNÜŞÜM DESTEĞİ

Deprem Seferberlik Eylem Planı kapsamında, özellikle 1999 öncesi yapılar için devrim niteliğinde bir mali destek paketi sunulduğunu hatırlatan Akman, "Düşük gelirli vatandaşlarımıza %65’e varan yapım desteği sağlıyoruz. Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi ile ilk etapta 50 bin riskli binanın yenilenmesini hedefliyoruz" dedi.

"DEPREM KADER DEĞİLDİR"

İBB’nin bütçesi ve projeleriyle İstanbul’u bir bütün olarak depreme hazırladığını vurgulayan Akman, konuşmasını "Biliyoruz ki deprem kader değildir. Tedbirsizlik ve ihmal asla kader değildir" sözleriyle tamamladı.