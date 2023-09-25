Kentte gece yarısı büyük panik! Korkuya kapılanlar ekiplere haber verdi...

Yayınlanma: 25.09.2023 - 08:04

Güncelleme: 25.09.2023 - 08:04

Kırıkkale'de gece saatlerinde şehir genelinde hissedilen gaz kokusu yurttaşları tedirgin etti. Yurttaşları rahatsız eden gaz kokusu rüzgarın da etkisiyle birçok mahalleye yayıldı.

Bazı kişiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şehri etkisi altına alan kokuyla ilgili yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından yaptığı ilginç yorumlarda, "Havaya uçacağız, nefes alamıyoruz, inşallah zehirlenmeyiz" ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından kokunun kaynağına yönelik çalışma başlatıldı. Kırıkkale Belediyesi de, kokunun kaynağı ile ilgili açıklama yaptı.

Gaz kokusunun TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisindeki dolum tesislerinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, rüzgarın da etkisiyle kokunun şehrin bazı bölgelerinde hissedildiği aktarıldı.

"ARABADA SIKINTI VAR SANDIM"

Gaz kokusunun arabasından geldiğini sanan Ersin Gökçe, "Arabayla gidiyordum sonra klimayı açtım ağır bir gaz kokusu gelmeye başladı. 'Arabada sıkıntı mı var?' diye arabayı kenara çektim. Arabanın sağına, soluna, altına bakıyorum motor kaputunu açtım herhangi bir şey yok. Sonra dışarıdan ağır bir koku bastırmaya başladı. Şehirde gaz kokusu var ama çok rahatsız edici. Yetkililer önlem alması gerekiyor" diye konuştu.

"BU DEVAMLI OLUYOR"

Ticari taksi şoförü Ramazan Kota ise, "Şehirde yoğun bir gaz kokusu var. Bende de astım var. Nefes darlığı bile yaşıyorum. Bu devamlı oluyor, geçende de yine oldu. bayağı bir stres yaşadık" dedi.