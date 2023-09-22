Sinema ve sanatın büyük buluşması: Adana Onur Ödülleri gecesi...

Yayınlanma: 22.09.2023 - 11:25

Güncelleme: 22.09.2023 - 11:25

Adana, Türkiye'nin sinema ve sanatın buluşma noktası olarak 30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında düzenlenen Onur Ödülleri gecesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu ünlü komedyen Gani Müjde üstlendi. Tören, festivale katılan filmlerin tanıtımıyla başladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, törende yaptığı konuşmada, Adanalıların sanata ve sinemaya büyük ilgi gösterdiklerini belirtti. Karalar, Adana'nın sadece sinemada değil, tiyatro, edebiyat ve diğer sanat dallarında da önemli sanatçılar yetiştiren verimli bir kent olduğuna vurgu yaptı. Kendisinin de bir Adanalı olarak bu şehri temsil etmekten büyük gurur duyduğunu dile getiren Karalar, "Bizi onurlandıran sanatçıları unutmadık. Olağanüstü oyunculuk kabiliyeti ve önemli yapıtlarıyla sinemaya damgasını vuran iki değerli sanatçıya bugün onur ödülü verdik. Altın Koza, Türkiye'nin Oscar'ıdır" dedi.

Onur ödülleri, bu yıl usta oyuncu Cihan Ünal, yönetmen Biket İlhan ve oyuncu Perran Kutman'a takdim edildi. Ödüllerini sırasıyla oyuncu Halil Ergün ve oyuncu Perran Kutman'ın elinden alan Cihan Ünal, bu ödülü almanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Yönetmen Biket İlhan ise festivalin ve ödülün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Perran Kutman ise uzun yıllardır süregelen bir sanat hayatının ardından böyle anlamlı bir ödülü almanın mutluluğunu yaşadı.

Ödül töreninin ardından sahne alan Çukurova Senfoni Orkestrası, izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Festival, sinema severleri ve sanatseverleri Türkiye'nin en prestijli film etkinliklerinden biri olarak ağırlamaya devam ediyor.

