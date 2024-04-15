Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:04

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:04

CHP lideri Özel, siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un tutuklanmasına ilişkin "Bu kasıtlı tutuklamadan geri dönülmelidir." ifadelerini kullandı. siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz'un hayatı merak edilid. Peki, Evren Barış Yavuz kimdir, kaç yaşında, nereli? Evren Barış Yavuz neden tutuklandı?

EVREN BARIŞ YAVUZ KİMDİR?

Evren Barış Yavuz, Türkiye'de siyasi iletişim alanında çalışan bir isimdir. Kendisi aynı zamanda bir yazar ve belediye çalışanı olarak da görev yapmaktadır. Evren Barış Yavuz, geçmişte Kadıköy Belediyesi'nde Kültür Sanat Direktörü olarak görev yapmıştır. Evren Barış Yavuz, ayrıca siyasi gündem ve güncel olaylar üzerine yorum ve analizleri içeren yazılar yazmaktadır.

EVREN BARIŞ YAVUZ NEDEN TUTUKLANDI?

Hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ konularından soruşturma başlatılan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz bu sabah evinden gözaltına alınmıştı. Yavuz Emniyet’teki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilmişti.

Savcılık, ilk yöneltilen suçların üzerine ‘örgüt propagandası’ suçlamasını ekleyerek tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti.

NE OLMUŞTU?

9 Nisan'da Ticaret Bakanlığı, İsrail'e ihracatı kısıtlanan 54 ürün grubu arasına uçak benzini ve jet yakıtını da dahil etti.

Bu durum, toplumsal ve siyasi çevrelerde geniş yankı buldu.

Evren Barış Yavuz, iktidar yanlısı bir grup tarafından düzenlenen Filistin mitinginin fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşarak, "Jet yakıtı satmışlar" ifadesini kullanarak bu durumu eleştirdi.

Fotoğrafta, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın sahipleri; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da görülüyordu.