Kerimcan Durmaz tahliye edilmedi: İtiraz reddedildi

Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:16

Güncelleme: 14.01.2025 - 10:07

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ve fotoğraflarda reklam yerleştirme adı altında yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz'ın avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etmişlerdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Avukatların itirazını değerlendiren mahkeme, avukatların tutukluluğa yaptıkları itirazı reddederek Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz'ın tutuklu kalmasına hükmetti.