Kerimcan Durmaz tahliye edilmedi: İtiraz reddedildi

Sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarda yasa dışı bahse özendirdikleri ve teşvik ettikleri iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz'ın avukatları tarafından yapılan tutukluluğa itiraz başvurusu reddedildi.

Kerimcan Durmaz tahliye edilmedi: İtiraz reddedildi
Abone Ol google-news
Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ve fotoğraflarda reklam yerleştirme adı altında yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ile oyuncu Atakan Yılmaz'ın avukatları, nöbetçi asliye ceza mahkemesine dilekçe sunarak müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etmişlerdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Avukatların itirazını değerlendiren mahkeme, avukatların tutukluluğa yaptıkları itirazı reddederek Kerimcan Durmaz ile Atakan Yılmaz'ın tutuklu kalmasına hükmetti.


Etiketler: #Kerimcan Durmaz #tutuklama

İlgili Haberler

Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi!

Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi!
Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı: 'Yansıtılan reklamlarla bir alakam yok'

Tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı: 'Yansıtılan reklamlarla bir alakam yok'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler